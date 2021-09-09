{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: грузовик протаранил пункт оплаты проезда в пригороде Мехико

Погибли два человека, еще семеро получили травмы, сообщил телеканал Televisa

МЕХИКО, 9 сентября. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший сахар, в среду протаранил пункт оплаты проезда на трассе, соединяющей Мехико с крупным городом Пуэбла. Жертвами ДТП стали два человека, еще семеро получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

В числе пострадавших оказались работники пункта оплаты и несколько бойцов Нагцвардии, которые его охраняли. Для эвакуации одного из них был задействован вертолет санитарной авиации.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, после чего водитель транспортного средства потерял управление.

Теги
Мексика
В Австралии из-за взрыва газа в жилом доме пострадали два человека
Их госпитализировали, один из пострадавших в критическом состоянии
Читать полностью