СМИ: грузовик протаранил пункт оплаты проезда в пригороде Мехико

МЕХИКО, 9 сентября. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший сахар, в среду протаранил пункт оплаты проезда на трассе, соединяющей Мехико с крупным городом Пуэбла. Жертвами ДТП стали два человека, еще семеро получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

В числе пострадавших оказались работники пункта оплаты и несколько бойцов Нагцвардии, которые его охраняли. Для эвакуации одного из них был задействован вертолет санитарной авиации.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, после чего водитель транспортного средства потерял управление.