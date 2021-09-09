Два жителя Забайкалья получили условные сроки за вывоз дерева в Китай на 18 млн рублей

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно двух местных жителей, которые незаконно вывезли в Китай пиломатериалы на общую сумму более 18 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Подсудимые, занимающиеся предпринимательской деятельностью, связанной с лесозаготовкой, в период с 2016-го по 2017 год незаконно экспортировали в Китайскую Народную Республику железнодорожным транспортом около 3 тыс. куб. м пиломатериала из сосны общей стоимостью более 18 млн рублей. Суд назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы [условно] с испытательным сроком два года и шесть месяцев со штрафом в доход государства 100 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для легализации древесины подсудимые использовали подложные договоры купли-продажи лесоматериалов. Затем фиктивные договоры использовались для получения фитосанитарных и карантинных сертификатов, предоставляющих право на экспорт, а также при декларировании товара.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов - лесоматериалов - в крупном размере").