К Тайваню и югу Японии приближается тайфун

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Чансу", который образовался в Тихом океане рядом с Филиппинами несколько дней назад, резко усилился и сейчас направляется в сторону Тайваня и южной японской префектуры Окинава. Об этом сообщило в четверг японское метеорологическое управление.

Тропическому шторму присвоена категория "разрушительный". Сейчас скорость ветра в его центральной части составляет 15 м/с, а порывов достигает 20 м/с. По прогнозам, тайфун приблизится к Тайваню и японским островам Сакисима 12 или 13 сентября.

В связи с этим метеорологи предупреждают о риске возникновения сильного порывистого ветра, ливневых дождей и штормовых волн в прибрежных районах.