На Камчатке загорелся ангар на действующей ТЭЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Камчатские пожарные ведут работы по тушению ангара, расположенного на территории теплоэлектроцентрали №2 в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Информация о возгорании ангара размерами 40 м на 18 м поступила 9 сентября, в 14:17 (05:17 мск). Ведутся работы по тушению пожара. Всего на месте работают более 40 человек, 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется.

ТЭЦ-2 - вторая по мощности тепловая электростанция Камчатского края, действующая в краевой столице. Основное топливо - природный газ газоконденсатного месторождения в Соболевском районе Камчатского края, резервное топливо - мазут.