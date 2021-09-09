В Забайкалье возбудили дело по факту стрельбы по сотруднику полиции

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи в Читинском районе Забайкальского края возбудили уголовное дело по факту стрельбы по сотруднику полиции в селе Смоленка, после которой его госпитализировали. Об этом сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Егор Марков.

"В ночь на 9 сентября 2021 года в поселке Смоленка Читинского района Забайкальского края неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находящегося за рулем служебного автомобиля. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сказал Марков.

По данным следствия, сотрудники полиции приехали в один из домов в Смоленку по вызову. Затем к служебному полицейскому автомобилю "Газель" подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия. Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

"Установлена личность подозреваемого - это 38-летний Евгений Лукьянов, житель села Маккавеево Читинского района. Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой позвонить в полицию", - добавил Марков.