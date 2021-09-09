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Спасатели нашли туристку, заблудившуюся в горах КБР

Сотрудники МЧС отправили девушку в больницу для получения медпомощи

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели нашли и передали врачам туристку из Москвы, заблудившуюся в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии и получившую травму ноги. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Как сообщалось, в минувшую среду в Чегемском районе в горах, близ селения Эльтюбю девушка пошла гулять в горы и заблудилась Поиски велись с вечера 8 сентября.

"По состоянию на 01:00 9 сентября поисково-спасательные работы в Чегемском районе завершены. Девушку 1987 года рождения из Москвы с травмой ноги передали сотрудникам скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В поисках были задействованы шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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РоссияКабардино-Балкария
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