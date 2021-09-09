На Колыме двух экс-полицейских приговорили к 10 и 11 годам колонии за получение взяток

ТАСС, 9 сентября. Магаданский городской суд признал виновным двух бывших сотрудников полиции в уголовных делах по взяточничеству и превышению должностных полномочий, приговорив их к 10 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и крупным штрафам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"Одному из бывших оперативников назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 5 млн рублей, второму - в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,4 млн рублей", - рассказали в пресс-службе. Оба осужденных лишены специальных званий сотрудников полиции. Приговор суда в законную силу не вступил.

Судом установлено, что в 2018 году тогда еще сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по городу Магадан получил взятку на сумму 2,3 млн рублей от предпринимателя, коммерческая деятельность которого связана с грузовыми перевозками. За это полицейский должен был оказать услуги, которые входили в круг его должностных обязанностей. Также удалось выявить, что тот же полицейский и его коллега при оперативном сопровождении расследования одного из уголовных дел сговорились и получили от одного из свидетелей в качестве взятки автомобиль Lexus LX 470. Взамен они незаконно уничтожили часть изъятых по делу документов.

Кроме того, полицейские покушались на получение взятки в сумме 5 млн рублей от одного из фигурантов уже упомянутого уголовного дела. За это они пообещали вернуть ему ранее изъятые договоры займа на сумму более 9 млн рублей. Оперативники передали посреднику требуемые документы, однако получить деньги не смогли, так как посредник был задержан. Противоправная деятельность экс-полицейских пресечена в результате совместной работы и взаимодействия следователей, сотрудников УФСБ России по Магаданской области и отдела собственной безопасности регионального УМВД.

В отношении оперативников были заведены уголовные дела по ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере, получение взятки в крупном размере, покушение на получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - рассказали в пресс-службе.