{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция ведет поиски двух пропавших девочек в Лесосибирске

Дети пропали 7 сентября

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Поиски двух девочек начались в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В ходе интернет-мониторинга в одной из социальных сетей была выявлена запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по г. Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", - сообщили в главке полиции.

В соцсетях сообщается, что две 13-летние девочки пропали 7 сентября. Якобы они уехали к подруге в соседний поселок.

Теги
РоссияКрасноярский край
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тонга
Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала
Читать полностью