Полиция ведет поиски двух пропавших девочек в Лесосибирске

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Поиски двух девочек начались в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В ходе интернет-мониторинга в одной из социальных сетей была выявлена запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по г. Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", - сообщили в главке полиции.

В соцсетях сообщается, что две 13-летние девочки пропали 7 сентября. Якобы они уехали к подруге в соседний поселок.