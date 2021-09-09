В Астрахани в отношении адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве

ТАСС, 9 сентября. Адвоката в Астраханской области подозревают в покушении на мошенничество при оказании услуг своей подзащитной. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый оказывал юридические услуги женщине, в отношении которой следственной частью УМВД было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков. Подозреваемый сообщил знакомому подзащитной, что за денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей сможет решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. При передаче денег он был задержан. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.