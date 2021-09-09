В Новосибирске эвакуировали суд из-за заявления подсудимой о гранатомете в ее сумке

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Заельцовский районный суд в Новосибирске эвакуировали в четверг после того, как одна из подсудимых на посту охраны сообщила, что в ее сумке находится гранатомет и граната. Об этом сообщили на сайте суда.

"В здание суда вошла гражданка Латышева Е. А., проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав по ОУПДС Кашучик В. А. предъявил законное требование представить документы, удостоверяющие личность, и сумку для осмотра содержимого. После чего Латышева сообщила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната", - говорится в сообщении.

Судебный пристав попросил женщину пройти в помещение приставов для выяснения обстоятельств. В это же время в здании суда была объявлена эвакуация. Приставы связались с экстренными службами и сообщили о происшествии. После проверки оказалось, что сообщение было ложным.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").