В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли три человека

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в трехквартирном частном жилом доме в поселке Кын Лысьвенского городского округа Пермского края. В результате три человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Трое погибло", - сказал собеседник ведомства.

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме поступило в ночь на четверг. Площадь пожара составила 260 кв. м. В ходе тушения обнаружили тела трех человек. Пожар ликвидировали в 05:20 (03:20 мск), в тушении были задействованы 50 человек и 15 единиц техники.