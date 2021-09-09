Суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, убившего жену-блогера под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Сысерсткий районный суд Свердловской области приговорил Дмитрия Журавлева к восьми годам колонии строгого режима по делу об убийстве жены - популярного Instagram-блогера Кристины Журавлевой. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал он.

В СМИ 5 мая появилась информация, что около Арамиля в Свердловской области нашли тело популярного Instagram-блогера Кристины Журавлевой, которая пропала в начале апреля. По факту ее гибели СК по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным следствия, 5 апреля мужчина вступил в конфликт со своей 28-летней супругой. На почве возникшей бытовой ссоры он задушил ее, после чего через несколько дней попытался скрыть тело в лесу на территории Сысертского района. Тело девушки случайно обнаружили 16 апреля. Некоторое время ее личность оставалась неустановленной. Однако 30 апреля в территориальный отдел полиции обвиняемый сам обратился с заявлением об исчезновении жены.

Позднее в ходе оперативных мероприятий и после прохождения полиграфа, как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина раскаялся и дал признательные показания.