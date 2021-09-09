Автобус с хасидами попал в ДТП в Киевской области

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус, перевозивший хасидов-паломников, попал в ДТП в Киевской области, погиб гражданин Израиля. Об этом сообщило в четверг в своем Telegram-канале издание "Киев оперативный".

"ДТП произошло на 109-м км трассы Киев - Одесса вблизи села Чупира. Автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель, перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из г. Умань в аэропорт Борисполя", - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель микроавтобуса был ослеплен фарами встречного автомобиля и для предотвращения столкновения совершил резкий маневр, в результате чего "транспортное средство вылетело с дороги в поле".

"Вследствие автопроисшествия один пассажир, 45-летний израильтянин, который находился в микроавтобусе, погиб. Остальные телесных повреждений не получили", - уточнило издание.

Умань в Черкасской области является местом массового паломничества хасидов (приверженцев одного из направлений иудаизма) из разных стран мира. Там находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов ребе Нахмана, умершего в 1810 году. Ежегодно во время еврейских праздников его могилу посещают тысячи верующих. В прошлом году паломничество было приостановлено из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Опасаясь новых карантинных ограничений, в этом году хасиды заблаговременно прибывали в Умань на празднование Рош ха-Шана (Новый год по иудейскому календарю - прим. ТАСС). В этом году их собралось около 30 тыс.