В Забайкалье обвиняемый в убийстве начальника УФСИН не признал вину

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Сторож Николай Макаров, обвиняемый в убийстве из ружья начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его знакомого, отказался признавать свою вину. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Забайкальского края Николая Макарова. В ходе предварительного следствия обвиняемый сначала не смог объяснить свои действия, а в дальнейшем отказался признавать свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным дела, сторож в состоянии алкогольного опьянения 24 апреля 2021 года без причины выстрелил из гладкоствольного ружья в мужчин, сидевших в охотничьем домике. Начальник УФСИН умер на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Также обвиняемый угрожал убийством еще одному мужчине, который был на территории охотничьего хозяйства.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Макарова способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.