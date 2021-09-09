Площадь природных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась вдвое до 1,4 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Девятнадцать природных пожаров из 20 действующих локализованы в Свердловской области, их площадь за сутки сократилась вдвое до 1,4 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента информационной политики региона.

"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. Действуют 20 природных пожаров на площади 1430,4 га, из них локализованы 19 на площади 1423,4 га. Ликвидированы 12 пожаров. Общая площадь возгораний за сутки сокращена более чем два раза", - говорится в сообщении.

На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений допустимой концентрации (ПДК) по всем измеряемым веществам не зафиксировано. В ликвидации природных пожаров принимает участие 351 человек, задействовано 105 единиц техники, в том числе 10 пожарных машин, 3 бульдозера, 19 тракторов.