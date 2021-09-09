В горах Грузии нашли тела двух иностранных альпинистов

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тела двух иностранных альпинистов на горе Ушба (край Самегрело - Земо Сванети). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в рамках поисковой операции на горе Ушба обнаружили тела двух человек. Тела перевезены в город Местия, и проводятся соответствующие процедуры", - говорится в сообщении. В нем не уточняется, гражданами какой страны были погибшие.

В ведомстве заявляют, что сообщение о пропаже двух человек поступило к ним несколько дней назад. Спасатели сразу же приступили к поисковым работам. Изначально из-за сложного рельефа и плохой погоды им приходилось передвигаться пешком, но позже к операции подключился вертолет.

В среду МИД Молдавии сообщил о пропаже в Грузии двух альпинистов, которые отправились в экспедицию на гору Ушба.