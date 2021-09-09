Количество погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до семи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате взрыва бытового газа в Ногинске увеличилось до семи, спасатели нашли тела еще двух погибших. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"При разборе завалов рухнувшего дома обнаружены тела еще двух погибших. Они пока не извлечены. Всего, по последним данным, погибли семь человек", - сказал собеседник агентства.

Поисково-спасательная операция продолжается. Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами обнаружено тело пятого погибшего. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших были госпитализированы.