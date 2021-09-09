СК задержал создателя группы в даркнете, организовывавшей заказные убийства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сказала она.

Петренко пояснила, что в Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело об убийстве в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга. Оно находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании киберпреступлений, созданного по решению председателя СК Александра Бастрыкина в связи с возросшим количество таких преступлений. Ранее по данному делу задержали исполнителя убийства, а также пособников, собиравших персональные данные, сведения о местонахождении потерпевших.

"В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в "теневом" сегменте интернета (даркнете). Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов", - сообщила Петренко.

По ее словам, деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. "Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц", - рассказала Петренко.

В ходе следственных мероприятий следователи совместно с ФСБ и Главным управлением уголовного розыска МВД установили создателя и владельца этого "сервиса" - 38-летнего жителя Ижевска. У задержанного в ходе обыска на конспиративной квартире изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи симкарт различных операторов связи, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денег.