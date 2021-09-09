Мосгорсуд признал законным запрет действий хозяйке фитнес-клуба, где погибла дочь Конкина

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на запрет определенных действий Анне Андриановой, которая владеет фитнес-клубом, где погибла дочь актера Владимира Конкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил жалобы адвокатов и владелицы фитнес-клуба Анны Андриановой на избрание меры пресечения без удовлетворения. Постановлением Басманного районного суда Москвы от 30 июля 2021 года Андриановой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время по делу проходит экспертиза, в ходе которой будет установлено, насколько своевременными и грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти жизнь дочери артиста. В рамках уголовного дела представителем Конкина заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей.

Дочь актера София Конкина 22 сентября прошлого года во время посещения фитнес-центра начала тонуть в бассейне. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").