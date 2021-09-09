В Москве более чем на треть выросло число изнасилований

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество изнасилований в Москве за восемь месяцев этого года увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщили в столичной прокуратуре.

"В Москве совершено 115 убийств (меньше на 21,2% чем за аналогичный период прошлого года), 90 изнасилований (на 32,4% больше чем за аналогичный период 2020 года)", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Также на 16,5% сократилось число фактов умышленного причинения вреда здоровью (386), почти на 27% (231) стало меньше разбоев, на 26,3% (1 198) грабежей, на 7,5% (27 093) мошенничеств. При этом количество краж выросло на 4,6% (40 401).

Кроме того, в Москве стало меньше преступлений в общественных местах (на 4,2%). Количество IT-преступлений вместе с тем выросло более чем на 12% и составило за восемь месяцев 38 169.

Всего с начала года в столице зарегистрировано 95 905 преступлений, что на 1,1 меньше аналогичного периода 2020 года. Чаще всего они фиксируются в центре (13 760) и на востоке Москвы (11 981).