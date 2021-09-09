В Ачинске ликвидировали разлив мазута

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Разлив мазута на территории Ачинского глиноземного комбината в Красноярском крае ликвидирован, сообщили ТАСС в мэрии.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако информация о нем появилась только 9 сентября. Прокуратура организовала ее проверку. На место выехали и. о. ачинского городского прокурора и мэр города.

"На прошлой неделе произошел разлив мазута <...>. Внутри помещения на котел, который стоял на ремонте, ошибочно был подан мазут, в связи с чем произошел разлив мазута в объеме шести кубометров <...>. Cпециалистами котельной произведена утилизация мазута, который пролился. Разлива на рельеф и за пределы помещения не допущено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на предприятии ведут расследование инцидента, в пятницу его результаты должны предоставить органам власти.

В пресс-службе АГК сообщили ТАСС, что разлив мазута был устранен за несколько часов. "Ситуация является локальной и не оказала влияния на окружающую среду, персонал и оборудование. ТЭЦ АГК работает в плановом режиме. Отметим, что на АГК действует система закрытого водооборота, что предотвращает сброс стоков предприятия и является дополнительной защитой окружающей среды", - сообщили в пресс-службе.

АГК - крупнейший производитель глинозема в России, принадлежит компании "Русал".