Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ранении полицейского в Забайкалье

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Забайкальском крае, при которой был ранен сотрудник полиции, сообщается на сайте СК.

"9 сентября 2021 года в поселке Смоленка Читинского района Забайкальского края неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находящегося за рулем служебного автомобиля. <…> Председатель СК РФ [Александр Бастрыкин] поручил руководителю следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю доложить о проведенных следственных действиях и принятых мерах, направленных на установление и задержание подозреваемого. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники полиции в ночь на 9 сентября приехали в один из домов Смоленки по вызову. Затем к служебному автомобилю "Газель" подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия. Пострадавшего госпитализировали, угрозы жизни нет. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Как ранее сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, подозреваемым является 38-летний житель села Маккавеево Евгений Лукьянов, его сейчас разыскивают.