Жителя КБР осудили на 5,5 года колонии за участие в террористическом сообществе

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Жителя Кабардино-Балкарской Республики (КБР) приговорили к 5,5 года лишения свободы за участие в террористическом сообществе. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима, сообщили в четверг в СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ по СКФО во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России и ФСИН России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя КБР Александра Сагданова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Приговором суда Сагданову назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в середине 2013 года уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, отбывавшим наказание в Калмыкии за незаконный оборот оружия, было создано террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем одного из незаконных вооруженных формирований. В марте 2015-го при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте он был ликвидирован. В состав террористической организации, действовавшей в колонии, с середины 2013-го по 16 декабря 2019 года, вошли более 100 осужденных. Ранее к длительным срокам наказания были осуждены Саид Сулейманов, Михаил Жигунов, Александр Травинов, Савелий Очиров и Сослан Беев, принимавшие участие в деятельности террористической организации.

"Непосредственно Сагданов в феврале 2016 года, отбывая в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия наказание, дал свое согласие на участие в террористическом сообществе и добровольно вступил в его состав", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что Сагданов являлся активным участником террористического сообщества. Он подчинялся общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного представления о религиозном превосходстве над другими членами гражданского общества, обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку. Также мужчина посещал лекции, проводимые участниками террористического сообщества, обладающими соответствующими познаниями, по литературе, признанной судами экстремистскими материалами.