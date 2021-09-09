СК возбудил дело по факту обнаружения новорожденной девочки в мусоропроводе в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения новорожденной девочки в мусоропроводе в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщила Иванова.

Утром в четверг в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре была найдена живая новорожденная девочка, завернутая в полиэтиленовый пакет. Она госпитализирована и проходит обследование. Видимых повреждений на ее теле нет. Устанавливается личность и местонахождение матери ребенка, допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения.