Депутата свердловского Заксобрания частично освободили от наказания по делу об убийстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, признанного виновным в убийстве, освободили от наказания в виде одного года ограничения свободы в связи с истечением срока давности по делу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"На заседании решили освободить его от наказания из-за истечения срока давности по делу, это касается года ограничения, в остальном приговор оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. Депутат должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тыс. рублей.

Серовский районный суд Свердловской области приговорил Коркина к одному году ограничения свободы по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Согласно материалам дела 5 сентября 2019 года депутат, находясь на реке Лозьве Гаринского городского округа, в результате неосторожного обращения с оружием случайно выстрелил из охотничьего ружья в пассажира лодки, в которой они находились. В результате пострадавший умер 8 февраля 2020 года в больнице.