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Суд арестовал основателя сервиса бронирования отелей Ostrovok по делу о наркотиках

Сергей Фаге пробудет под стражей 30 суток

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Домодедовский районный суд арестовал сооснователя сервиса бронирования отелей Ostrovok Сергея Фаге по делу о наркотиках. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фаге на срок 30 суток", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сооснователь Ostrovok стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

В пресс-службе Домодедовской таможни ТАСС рассказали, что Фаге был задержан сотрудниками этого ведомства в столичном аэропорту Домодедово. "Фаге прибыл из Швейцарии по личным делам, проследовал через зеленый коридор, заявив об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного досмотра ручной клади сотрудники Домодедовской таможни обнаружили капсулу оранжевого цвета и разлинованный фрагмент цветной бумаги", - сказали в пресс-службе таможни. По результатам исследования, отметили в ведомстве, было установлено, что фрагмент бумаги содержит наркотическое вещество ЛСД. В капсуле обнаружено психотропное вещество амфетамин.

Фаге в 2016 году основал компанию по бронированию отелей Ostrovok. Позже он ушел с поста генерального директора компании, сохранив при этом часть ее акций. Кроме этого он запустил приложение Mirror AI, использующее компьютерное зрение для создания персонализированных смайликов пользователей.

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