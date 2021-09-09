Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего после взрыва газа в Ногинске

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело шестого погибшего из-под завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"В 12:34 [мск] извлекли девушку из-под завалов", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места, мать погибшей девушки упала в обморок, ей оказывают помощь медики.

Всего в результате взрыва погибли семь человек. По данным главка МЧС, одна из погибших - это девочка-подросток. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шесть человек госпитализированы.