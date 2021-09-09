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Мужчина на МКАД ранил двух человек из травматического оружия

По словам источника, конфликт возник на почве продажи дизельного топлива

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического пистолета, которую устроил мужчина на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о стрельбе на 30-м км МКАД. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что во время словесного конфликта один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в двух оппонентов, в результате чего они получили огнестрельные ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, конфликт возник на почве продажи дизельного топлива. Стрелявший задержан, пострадавшие госпитализированы.

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