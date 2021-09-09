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В Томске полиция ищет пропавшую ученицу гимназии

В региональном управлении МВД сообщили, что девочка пропала 8 сентября

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали поиски 14-летней девочки, которая накануне ушла из гимназии в Томске и пропала.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками УМВД России по Томской области устанавливается местонахождение девочки 2007 года рождения, которая 8 сентября 2021 года около 13:00 ушла из гимназии №29, расположенной по адресу: ул. Новосибирская, д. 39 и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рост девочки около 170 см. По приметам у нее худощавое телосложение, глаза карие, волосы, крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком. Девочка была одета в брючный костюм. 

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