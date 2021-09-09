В Забайкалье задержали подозреваемого в ранении полицейского

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские в четверг задержали жителя Читинского района в Забайкальском крае, которого подозревают в ранении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В дневное время 9 сентября сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району задержали подозреваемого на одной из улиц села Смоленка. Им оказался житель Читинского района 1983 года рождения. В настоящее время с задержанным работают следователи следственного управления СК России по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники полиции в ночь на 9 сентября приехали в один из домов села Смоленка по вызову. Затем к служебному автомобилю "Газель" подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия. Пострадавшего госпитализировали, угрозы жизни нет. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), его расследование находится на контроле центрального аппарата СК России.

Как ранее сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, подозреваемым является 38-летний житель села Маккавеево Евгений Лукьянов.