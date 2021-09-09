Прокуратура начала обыски в зданиях Минфина и Минюста ФРГ

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии проводят обыски в зданиях Министерства финансов и Министерства юстиции ФРГ в Берлине. Об этом сообщил в четверг журнал Spiegel.

Оперативные меры проводятся по запросу прокуратуры города Оснабрюк в рамках дела, начатого еще в 2020 году. Тогда государственные обвинители заподозрили сотрудников департамента финансового надзора в Кельне в утаивании важной информации об отмывании денег. Речь шла о подозрительном переводе крупной суммы денег на счет одного из африканских банков.

После прошлогодних обысков в Кельне стало известно о служебной переписке подозреваемых с сотрудниками ведомств в Берлине. Именно это стало поводом для нынешних обысков.