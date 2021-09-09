Власти Москвы рассказали о состоянии найденной в мусоропроводе новорожденной девочки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жизни и здоровью новорожденной девочки, которую нашли в мусоропроводе в Москве, ничто не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружен новорожденный ребенок.

Утром в четверг в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре была найдена новорожденная девочка, завернутая в полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Она госпитализирована и проходит обследование. Видимых повреждений на ее теле нет.

"Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь", - рассказал собеседник агентства.

Устанавливается личность и местонахождение матери ребенка, допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения.