На Камчатке потушили пожар в ангаре около действующей ТЭЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Камчатские пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло днем в четверг в здании ангара с горючими материалами, расположенного на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Пожар в здании ангара, расположенного рядом с территорией теплоэлектроцентрали в Петропавловске-Камчатском, ликвидирован. В ходе тушения было эвакуировано три кислородных баллона и два баллона с пропаном, которые находились внутри горящего склада", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 450 кв. м, работали 45 человек и 11 единиц техники.

ТЭЦ-2 - вторая по мощности тепловая электростанция Камчатского края, действующая в краевой столице. Основное топливо - природный газ газоконденсатного месторождения в Соболевском районе Камчатского края, резервное топливо - мазут.