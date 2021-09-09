Гражданина США, ранившего в Волгограде полицейского, отправили на лечение в психбольницу

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в четверг огласил постановление по уголовному делу в отношении гражданина США, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчину освободили от уголовной ответственности и направили на лечение в психиатрическую больницу, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Сотрудник полиции 27 ноября 2019 года по месту проживания имеющего гражданство США и Российской Федерации Давида Берхдольта стал опрашивать его по факту хищения имущества, принадлежащего ООО "Агрохолдинг Дубовский". Схватив нож, обвиняемый нанес полицейскому несколько ударов в область лица и грудной клетки.

"Суд освободил Давида Берхдольта от уголовной ответственности, применив к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом заключения экспертов в совокупности с данными о личности подсудимого суд пришел к выводу, что указанное общественно опасное деяние совершено им в состоянии невменяемости, добавили в пресс-службе судов.