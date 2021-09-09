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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва в Ногинске

По информации источника ТАСС в экстренных службах, под завалами людей больше нет
© МЧС/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело седьмого погибшего на месте взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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"В 13:13 мск извлечено тело девушки", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что под завалами людей больше нет.

Всего в результате взрыва погибли семь человек. По данным главка МЧС, одна из погибших - это девочка-подросток. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шесть человек госпитализированы.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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