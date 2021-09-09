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В Иркутске столкнулись маршрутка и два автомобиля

В результате инцидента есть пострадавшие

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Три автомобиля, среди которых одна маршрутка, столкнулись в Свердловском районе Иркутска. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии в Свердловском районе. На пересечении улиц Лермонтова и Мелентьева, по предварительной информации, столкнулись три автомобиля, среди которых маршрутная "Газель". Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших, их состояние, а также обстоятельства ДТП выясняются.

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