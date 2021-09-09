В США выплатят $3 млн по делу о задержании женщины, страдающей деменцией

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти города Лавленд (штат Колорадо) согласились выплатить $3 млн в рамках досудебного урегулирования дела о жестком задержании местной полицией пожилой женщины, страдающей деменцией. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

На публичное признание своей неправоты, как отметила телекомпания, полиции потребовался почти год. "Ни при каких обстоятельствах не может быть оправдания тому, что произошло с мисс Гарнер", - цитирует NBC заявление главы полицейского управления Лавленда Боба Тайсера, сделанное им накануне.

26 июня 2020 года полиция остановила 73-летнюю Карен Гарнер, возвращавшуюся домой из магазина. Ее повалили на землю и надели наручники. В результате у нее было вывихнуто плечо, сломана рука и растянуто запястье. В довершение ко всему, как сообщила позднее адвокат женщины Сара Шилк, ей в течение нескольких часов не было оказано никакой медицинской помощи.

Причиной столь жесткого задержания сотрудниками полиции стали подозрения в том, что Гарнер не уплатила $13,88 за товары, приобретенные ею в местном магазине. Позднее выяснилось, что пожилая женщина страдает деменцией и речевым расстройством и просто забыла заплатить за некоторые продукты, которые к тому же были отобраны у нее бдительными служащими магазина, рассказала журналистам Шилк. Она охарактеризовала действия полиции как "ужасное нападение", и пояснила, что теперь ее клиентке потребуется немало средств на восстановление сильно пошатнувшегося здоровья.

Несмотря на финансовое урегулирование инцидента, как уточнила NBC, разбирательство в отношении допустивших насилие двух теперь уже бывших полицейских будет продолжено. Им грозит наказание за совершение уголовного правонарушения, в чем они были обвинены еще в мае. Обе стороны в конфликте согласились с тем, что безнаказанность таких действий - даже при выплате компенсации - чревата их повторением в будущем.