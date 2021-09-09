Обвиняемые во взрыве на газовой АЗС в Волгограде не признали свою вину

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела по факту взрыва на автогазозаправочной станции, в результате которого погиб сотрудник ГУ МЧС и более десять человек получили травмы. Обвиняемые не признали своей вины, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

10 августа 2020 года при проведении газоопасных работ на АГЗС в Тракторозаводском районе Волгограда произошел выброс сжиженного углеводородного газа в атмосферу, после чего последовали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв автоцистерны с возгоранием сжиженных углеводородных газов.

"Районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела по факту взрыва на автогазозаправочной станции № 12 ООО "Газэнергосеть Поволжье". Ее сотрудники Егор Васильев и Алексей Власов обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Оба не признают своей вины", - сказала Вальковская.

По версии следствия, причиной взрыва на АГЗС послужили нарушения технологического процесса и технологической дисциплины, допущенные Васильевым и Власовым при осуществлении ими должностных обязанностей. В результате взрыва произошло полное уничтожение транспортных средств - грузового тягача (ущерб на сумму 716 тыс. рублей) и полуприцепа-цистерны (свыше 1,4 млн рублей). Причинен вред окружающей среде, уточнили в пресс-службе.

Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 10:00 мск 20 сентября.