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Прокуратура Татарстана проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП с 11 пострадавшими

Инцидент произошел на трассе Казань - Оренбург

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, где пострадали 11 человек и один погиб. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Татарстана.

"Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие ему причины и условия. Кроме того, прокуратура проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств", - сообщили в ведомстве.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее на 71-м км автодороги Казань - Оренбург столкнулись автобус и автомобиль Honda Civic. В результате аварии один человек погиб и еще 11 пострадали. По последним данным Минздрава Татарстана, один ребенок доставлен в ДРКБ. Несколько бригад врачей одновременно осматривают поступивших пациентов. Для доставки в медучреждение одного пострадавшего был также направлен вертолет "Ансат", он был передан бригадой скорой медицинской помощи Алексеевской ЦРБ авиамедицинской бригаде. Пациент доставлен в ГАУЗ "РКБ МЗ РТ".

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