Полиция проверяет заявление о хищении коллекции художника Клюна на сумму 81 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после получения заявления о хищении коллекции антикварных предметов известного русского художника-авангардиста Ивана Клюна на общую сумму свыше 81 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, предметы могли быть похищены из квартиры внучки художника Ирины Соловейчик, которая умерла в конце июня. "В полицию обратилась племянница Соловейчик Ирина Альбрехт и сообщила, что та незадолго до смерти познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что пишут книгу об Иване Клюне, один из которых попросил оформить на него завещание. Соловейчик отказалась это сделать. Вскоре после этого она скончалась, а завещание было оформлено на соседку Соловейчик по лестничной площадке", - рассказал собеседник агентства.

"После смерти внучки художника появилось объявление о проведении аукциона по продаже картин Клюна из квартиры Соловейчик. Оно находится на аукционной площадке Bidspirit. Общая сумма стартовой цены предметов, представленных там, превышает 81 млн рублей, часть из них уже проданы. Полиция начала доследственную проверку с целью установить, был ли факт мошенничества при оформлении завещания на соседку Соловейчик и имело ли место похищение картин и предметов искусства Клюна, находившихся в ее квартире", - сказал собеседник агентства.

Представитель Bidspirit подтвердил ТАСС факт распродажи коллекции Клюна, отметив, что "аукцион организовал антикварный салон "Ваш антиквар", а площадка является онлайн-агрегатором электронных торгов и не владеет информацией о юридических аспектах происхождения предметов искусства". В салоне "Ваш антиквар" ТАСС рассказали, что тот, кто сдал им коллекцию Клюна "заявил, что владеет ей законно" и не смогли назвать его.

Иван Клюн (Клюнков) - мастер русского авангарда первой половины XX века, создавал пейзажи и портреты, поддерживал дружеские отношения с Казимиром Малевичем, Алексеем Моргуновым и другими живописцами.