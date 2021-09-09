В Москве установили личность женщины, выбросившей новорожденную девочку в мусоропровод

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женщина, выбросившая новорожденную девочку в мусоропровод на юго-западе Москвы, ранее была лишена родительских прав. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Установлена женщина, оставившая новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - сообщает надзорное ведомство.

Утром в четверг в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре найдена живая новорожденная девочка, завернутая в полиэтиленовый пакет. Она госпитализирована и проходит обследование. Видимых повреждений на ее теле нет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.