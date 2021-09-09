Кассация подтвердила наличие сговора при закупке водонапорных башен в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд кассационной инстанции в Краснодаре подтвердил наличие сговора при проведении закупки на поставку водонапорных башен в Ростовской области. Об этом в четверг сообщили на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону.

"Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций, поддержав позицию Ростовского управления ФАС России в отношении министерства ЖКХ Ростовской области, МУ "Управление ЖКХ, строительства и транспорта" Миллеровского района и ООО "ЮгСтройПром", вступивших в сговор с целью обеспечения победы коммерческой организации в аукционе на поставку водонапорных башен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сговора стороны заключили ряд контрактов, на основании которых компания "ЮгСтройПром" получила денежные средства, не исполнив при этом своих обязательств. Все фигуранты дела признаны нарушившими ст. 16 федерального закона "О защите конкуренции".

В региональном управлении ФАС напомнили, что совместный аукцион МУ "Управление ЖКХ, строительства и транспорта" Миллеровского района с администрациями Белокалитвенского, Боковского, Верхнедонского, Веселовского, Дубовского, Егорлыкского, Заветинского, Милютинского и Волгодонского районов Ростовской области на приобретение водонапорных башен, организованный по инициативе областного министерства ЖКХ, был проведен с грубыми нарушениями. В частности, ведомство самостоятельно определило способ закупки, объем выделенных денежных средств и организатора закупки.

"ЮгСтройПром" был признан победителем конкурса, несмотря на то, что заявка компании не соответствовала требованиям аукционной документации и должна была быть отклонена, отметили в управлении ФАС. Надзорный орган при этом зафиксировал факты оплаты по неисполненным контрактам и поставки башен ненадлежащего качества.

В 2019-2020 годах в отношении ряда глав районов Ростовской области были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий при выполнении муниципальных контрактов по установке водонапорных башен. В частности, подобные дела были возбуждены в отношении должностных лиц органов местного самоуправления Белокалитвинского, Волгодонского, Дубовского и Егорлыкского районов.