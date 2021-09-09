Под Волгоградом за угрозы полицейским задержали находящегося в розыске жителя Татарстана

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Мужчина, разыскиваемый правоохранительными органами Татарстана, задержан в Волгоградской области по подозрению в угрозе применения насилия над полицейскими. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовно дело в отношении 45-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")", - сказала она.

По данным следствия, 7 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в состоянии опьянения выходит на проезжую часть трассы "Каспий" и тем самым мешает движению транспорта, создавая аварийно-опасные ситуации. На место прибыли инспекторы ДПС, которые попытались пресечь действия нарушителя. Недовольный требованиями полицейских мужчина достал из кармана нож и стал замахиваться им на представителей власти.

"Выяснилось, что подозреваемый оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно - за непристойное поведение его высадили из рейсового автобуса, следовавшего из Республики Дагестан в Москву. Следователи также установили, что мужчина находится в розыске, инициатором которого выступают правоохранительные органы Республики Татарстан", - уточнила Рудник, добавив, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.