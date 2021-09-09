Омский суд расторг договоры, мешавшие рекультивировать городские свалки

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области принял 9 сентября решение расторгнуть договоры аренды земельных участков под двумя крупнейшими свалками Омска между мэрией и регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанией "Магнит", сообщается в картотеке суда. Их обременение не позволяло властям региона рекультивировать полигоны в рамках нацпроекта "Экология".

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение Путин заявил, что омские власти до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске и призвал ускорить этот процесс. Омские власти отметили, что не могут подать заявку на рекультивацию и даже разработать проектно-сметную документацию из-за судебных споров с регоператором.

"Информация о принятом судебном акте: "Иск удовлетворить полностью", - сообщается в картотеке.

Согласно материалам дела, "Магнит" подал иск к департаменту имущественных отношений мэрии Омска с требованием расторгнуть договоры аренды ряда земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. На этих землях расположены две крупнейшие городские свалки в Кировском и Ленинском округах Омска.

Как пояснил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, обременение этих земельных участков не позволяло разработать проектно-сметную документацию по рекультивации свалок, что необходимо для участия в нацпроекте. Он отметил, что договоры аренды обязывали арендатора ликвидировать эти свалки, хотя мусор был накоплен задолго до заключения контрактов и есть судебные решения, обязывающие мэрию Омска провести рекультивацию.

Ранее генеральная прокуратура России объявила Лобову предостережение из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации по ликвидации этих свалок. По словам министра, на разработку проектов потребуется порядка 45 млн рублей. "Стоимость рекультивации будет определена после получения заключений сметной стоимости проектно-сметной документации объектов", - сказал он.