В больнице Томска умер ребенок, который получил тяжелые травмы, катаясь на автоворотах

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Мальчик, который в марте получил тяжелые травмы, катаясь на механизме автоматических ворот во дворе жилого дома в Томске, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

В марте семилетнего мальчика во дворе дома по улице Елизаровых в Томске зажало в механизме автоворот, в результате чего тот получил тяжелые травмы. Как позже установило следствие, "ребенок ради развлечения решил прокатиться на воротах", не успел освободить руки и оказался в металлической конструкции. На момент, когда его освободили из конструкции, он уже находился в состоянии клинической смерти, потребовалась реанимация.

"Скончался в детской больнице № 1, находился в тяжелом состоянии", - сообщили в департаменте здравоохранения региона.

После инцидента по факту травмирования ребенка следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Однако летом следователи, проведя все экспертизы, закрыли дело: ворота находились в исправном состоянии, соответствовали всем требованиям безопасности, ГОСТам и международным стандартам. Установили их в соответствии с законом, по решению собственников жилья.