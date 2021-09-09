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Число погибших при пожаре в тюрьме в Индонезии выросло до 44

До этого сообщалось о 40 жертвах

ТАСС, 9 сентября. Число жертв пожара в тюрьме в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен в четверг достигло 44. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра юстиции и по правам человека страны Ясону Лаоли.

Ранее телеканал CNN Indonesia информировал о 40 жертвах.

Пожар начался рано утром в среду и быстро распространился по территории тюрьмы. Власти продолжают расследовать причину возгорания: есть версия, что пожар мог возникнуть из-за проблем с системой электроснабжения, которую не обновляли больше сорока лет.

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Индонезия
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