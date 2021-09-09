В горах Сочи спасли туриста, получившего травму

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРСПО) эвакуировали получившего травму туриста с вершины Псеашха Сахарная. Она находится на территории Кавказского биосферного заповедника в Сочи. Его передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРСПО в четверг.

"Утром 9 сентября пострадавшего эвакуировали бортом вертолета на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи. Там спасатели передали мужчину врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина из незарегистрированной туристической группы упал на крутом склоне горы, получил травму спины и закрытую черепно-мозговую травму. Спасатели 8 сентября получили информацию о нем от его друга. В тот же день за травмированным направились борт Ка-32 и вертолетчики Южного авиационно-спасательного центра. В связи с неблагоприятными погодными условиями подлететь к пострадавшему оказалось невозможно. С вертолетной площадки в поселке Красная Поляна спасатели добирались по земле.