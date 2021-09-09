В Подмосковье задержали подозреваемого в краже 34 млн рублей в криптовалюте

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в краже более 34 миллионов рублей в криптовалюте. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратился житель Подмосковья с сообщением о том, что у него похищена крупная сумма денег в цифровой валюте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что заявитель испытывал трудности с регистрацией учетной записи на сайте криптовалютной биржи и обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который пообещал ему передать свой аккаунт в постоянное пользование. После того, как потерпевший получил в свое распоряжение учетную запись, он перевел на нее около 3,5 биткойна и более 221 тысячи ADA", - сказала она, добавив, что сумма составила более 34 млн рублей.

По ее словам, на следующий день гражданин обнаружил, что пароли для входа в учетную запись не подходят, и все его сбережения списаны.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в частном доме в Рязанской области. Следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - заключила Волк.