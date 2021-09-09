После ДТП с участием маршрутки в Татарстане возбудили уголовное дело

ТАСС, 9 сентября. В Татарстане следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали 11 человек и один погиб. Пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщает об одном погибшем и пяти пострадавших, в том числе 12-летнем ребенке.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 39-летний водитель легкового автомобиля Honda Civic нарушил правила дорожного движения: совершил обгон впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ford Transit, перевозившим пассажиров. В результате водитель легкового автомобиля умер на месте. Различные травмы получили пассажиры автобуса.