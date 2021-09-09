В результате взрыва газа в Марий Эл пострадали два человека

ТАСС, 9 сентября. Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в жилом доме в республике Марий Эл в четверг, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Звениговского района.

"В поселке Красногорский <…> взрыв газа. Пострадали два человека, совершеннолетние. У мужчины ожог лица, у женщины ожог рук, госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ЧП случилось в двухподъездном 16-квартирном доме. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.

"Эвакуация остальных жителей не требуется", - отметила собеседница агентства.

Глава района Владимир Геронтьев сообщил ТАСС, что повреждения несущих конструкций дома нет. Причиной, по его словам, является неосторожное обращение с газовыми приборами. "Ничего не повреждено, только окно вышибло. [Пострадавших] отправили в больницу. Причина - неосторожное обращение с газовыми приборами", - сказал он.

Состояние пострадавших

Медики оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение, находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.